Прокуратура розслідує удар дроном по рейсовому автобусу на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 13 червня о 16:40 ворожий дрон влучив у дорожнє покриття, пошкодивши рейсовий автобус «Куп'янськ-Харків».

Всередині знаходились 15 пасажирів і водій. Від удару постраждало багажне відділення та лобове скло, люди дивом лишилися неушкодженими, начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Через 10 хвилин ще один дрон вибухнув, поранивши 60-річного перехожого. Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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