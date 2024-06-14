Прокуратура розслідує удар дроном по рейсовому автобусу на Харківщині

Війська рф завдали ударів по Куп'янську за допомогою FPV-дронів, поранивши чоловіка.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 13 червня о 16:40 ворожий дрон влучив у дорожнє покриття, пошкодивши рейсовий автобус «Куп'янськ-Харків».
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Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
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Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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