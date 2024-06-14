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14.06.2024  09:33   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує удар дроном по рейсовому автобусу на Харківщині

Війська рф завдали ударів по Куп'янську за допомогою FPV-дронів, поранивши чоловіка.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/16898?single
 

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 13 червня о 16:40 ворожий дрон влучив у дорожнє покриття, пошкодивши рейсовий автобус «Куп'янськ-Харків».

Всередині знаходились 15 пасажирів і водій. Від удару постраждало багажне відділення та лобове скло, люди дивом лишилися неушкодженими, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
 
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Через 10 хвилин ще один дрон вибухнув, поранивши 60-річного перехожого.  Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції.
 
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що воєнні злочинці з рф обстріляли міський автобус, поліцейський автомобіль, житлові будинки.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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