14.06.2024 08:55 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасять пожежі та ліквідують наслідки обстрілів

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу в результаті ворожих обстрілів виникли 4 пожежі:

близько 16:30 окупанти обстріляли села Черкаські Тишки та Хотімля, спричинивши пожежі сухостою і дерев на відкритому просторі та одноповерхової будівлі відповідно;

вночі авіаційні удари вразили села Куп'янськ-Вузловий і Глушківка, де відбулися руйнації та пожежі в житловому секторі. Згоріли три будинки та легковий автомобіль на площі близько 200 кв.м.

На щастя, жертв і постраждалих серед цивільних немає.

Протягом доби з 13 по 14 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;

13 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11822 особи, з них 917 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що воєнні злочинці з рф обстріляли міський автобус, поліцейський автомобіль, житлові будинки.