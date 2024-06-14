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14.06.2024  08:55   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасять пожежі та ліквідують наслідки обстрілів

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу в результаті ворожих обстрілів виникли 4 пожежі:

  • близько 16:30 окупанти обстріляли села Черкаські Тишки та Хотімля, спричинивши пожежі сухостою і дерев на відкритому просторі та одноповерхової будівлі відповідно;
  • вночі авіаційні удари вразили села Куп'янськ-Вузловий і Глушківка, де відбулися руйнації та пожежі в житловому секторі. Згоріли три будинки та легковий автомобіль на площі близько 200 кв.м.

На щастя, жертв і постраждалих серед цивільних немає.

Протягом доби з 13 по 14 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 13 – на допомогу населенню;
  • 2 – на чергування;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11822 особи, з них 917 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що воєнні злочинці з рф обстріляли міський автобус, поліцейський автомобіль, житлові будинки.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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