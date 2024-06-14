Рятувальники Харківщини гасять пожежі та ліквідують наслідки обстрілів

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу в результаті ворожих обстрілів виникли 4 пожежі:
На щастя, жертв і постраждалих серед цивільних немає.
Протягом доби з 13 по 14 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11822 особи, з них 917 дітей та 278 маломобільних осіб.
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