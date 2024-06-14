14.06.2024 08:31 Рита Парфенова

Руйнації, поранення цивільних та поліцейських внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 14 червня

Тривають обстріли населених пунктів Харківщини з боку росії. Цілями окупантів знову були цивільні громадяни, поліцейські.



Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка. Воєнні злочинці з рф били по міському автобусу, поліцейському автомобілю, житловим будинкам.

Зафіксовані руйнування:

▪️м. Куп’янськ. 13 червня відбулися обстріли БПЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки. Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

▪️с. Курилівка. 13 червня близько 05:40 внаслідок ворожого авіаобстрілу ракетою Х-38 пошкоджено приватні будинки.

▪️с. Митрофанівка. 13 червня о 10:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

▪️с. Куп'янськ-Вузловий. 13 червня близько 15:00 внаслідок ворожого авіаобстрілу УМПБ д-30 пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих.

▪️с. Черкаські Тишки. 13 червня близько 16:15 внаслідок чотирьох ударів ворожих УМПБ Д-30 пошкоджено приватні будинки.

▪️с. Старий Салтів. 13 червня близько 16:20 відбувся обстріл УМПБ Д-30. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки.

▪️с. Хотімля. 13 червня близько 16:50 відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого вогнем пошкоджено приватна будівля.

▪️с. Бугаївка. 13 червня близько 17:00 відбувся ворожий обстріл УМПБ Д-30, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнав 75-річний цивільний чоловік.

▪️ с. Глушківка. 14 червня о 02:30 внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в житлових будинках. Інформація про потерпілих не надходила.



На місцях влучань ворожих боєприпасів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Протягом доби слідчі провели 20 оглядів місць подій, задокументували нові злочини російських військових та відкрили 15 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією рф.

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