Про стан бойових дій у Харківській області на 14 червня

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.
Фото ілюстративне
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Бої тривали в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Але без успіху для ворога, навіть попри активне застосування ним тактичної авіації.
Рашисти атакували наші позиції в районах Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Також без успіху, завдяки злагодженим та професійним діям наших захисників.
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Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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