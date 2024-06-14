14.06.2024 08:05 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 14 червня

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.



Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Бої тривали в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Але без успіху для ворога, навіть попри активне застосування ним тактичної авіації.

Куп’янський напрямок

Рашисти атакували наші позиції в районах Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Також без успіху, завдяки злагодженим та професійним діям наших захисників.

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