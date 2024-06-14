14.06.2024 07:30 Рита Парфенова

14 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.





День донора приурочений до дня народження Карла Ландштейнера – австрійського лікаря та імунолога Нобелівського лауреата, який відкрив групи крові у людини.



Донор походить від латинського "donare" - "дарувати". Біблійний вислів: «не збідніє рука того, хто дає» до донора має безпосереднє відношення. Доросла людина без небезпеки для свого життя може втратити близько літра крові. На станції переливання крові – 400 мл. Ця кількість крові відновлюється організмом дуже швидко. За одне отримують потужний стимул до роботи ендокринна та імунна системи організму.



Помічено, що люди, які довго здають кров, не схильні до застудних захворювань і грипу, рідше страждають на онкологічні та серцево-судинні захворювання. Благотворно впливає донорство і психічне здоров'я людини.



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Сьогодні свято тих, щоб писати в Мережі так само природно, як і дихати.



Історія Міжнародного дня блогера почалася з того, що 5 квітня 2004 року студент Стенфордського університету блогер на ім'я Ріо Акасака написав на своєму сайті про бажання заснувати Всесвітній день блогера. Молоду людину здивувала відсутність міжнародного визнання блогінгу, тоді як у світі існувало понад 4,2 мільйони блогів. "Якщо існує День марихуани або Міжнародний день боротьби з GAP, то чому свого дня немає у блогерів?" - Запитав на своїй сторінці Ріо і вирішив встановити його самостійно.



Спочатку День блогера було вирішено святкувати 9 червня, проте вже наступного року урочисту дату перенесли на 14 число. Цей день став своєрідним символом дружніх стосунків між мережевими блогерами всього світу. А 14 червня 2007 року, у третю річницю Дня блогера, кожен користувач всесвітньої мережі, який має свій блог, опублікував у ньому коротке повідомлення про солідарність між усіма блогерами.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.



Святому пророку Єлисею наші пращури молилися про здоров'я дітей та захисту всіх скривджених. Взагалі у своїх молитвах можете просити все, що побажаєте. Але важливо пам'ятати про одне правило — говорити з чистими думками.



Що не можна робити:

сіяти гречку.

позичати комусь гроші.

розпивати алкогольні напої.

За Юліанським календарем, 14 червня Православна церква вшановує пам’ять двох святих Устина Філософа та Устина Римського.



У народі цей день називали Устиновим. Цього дня жінки намагалися бути поряд зі своїми чоловіками. За старих часів вірили, що Святий нагородить подружжя і воно проживе разом довго і щасливо.



Крім того, в цей день прийнято було ходити в ліс або на луки, збирати цілющі трави.



Що не можна робити:

встановлювати паркан, бо може статись пожежа;

працювати на городі, щоб зібрати багатий урожай.

Також цього дня

1325 року 21-річний Ібн Баттута залишив своє рідне місто Танжер і вирушив у паломництво. За 30 років він обійшов увесь мусульманський світ і країни, які з ним межують, пройшовши за ці роки 120 000 кілометрів.



1569 – підписали Люблінську унію, згідно з якою Литва та Польща об'єдналися у Річ Посполиту, а українські землі від Литви перейшли до Польщі. Особливої гостроти після Люблінської унії набули проблеми віри та мови. Католицька церква прагнула збільшити кількість своїх прихильників. Тому в Україні ґрунтувалися єзуїтські школи та колегіуми. Вони сприяли поширенню освіти: багато українців отримали можливість, закінчивши їх, навчатися у західноєвропейських університетах. Проте платою за освіченість ставало зречення рідної мови та батьківської віри. Оскільки у XVI столітті представники нижчих верств мали обмежені можливості для освіти, ополячування шляхти означало втрату Україною сили, здатної очолити боротьбу за відновлення державності.



1777 – на Континентальному Конгресі у Філадельфії затверджено національний прапор США з 13-ма білими зірками на синьому тлі і 13-ма червоно-білими смугами, що чергуються, за кількістю наявних тоді штатів. Число смуг з того часу залишиться незмінним, а зірки поступово додаватимуться з додаванням нових штатів. З 1916 р. відзначається в США як День національного прапора.



1783 – день заснування Севастополя. На західному березі Південної бухти закладено перші кам'яні будівлі міста Ахтіар (Білий скеля): будинок для командувача Чорноморської ескадри Ф. Мекензі, каплиця, кузня та дерев'яна пристань. Керував будівництвом начальник штабу-ескадри прапор-капітан Д. Н. Сенявін, який згодом став знаменитим флотоводцем. У лютому наступного року місту-фортеці буде надано нове ім'я – Севастополь.



1736 – народився Шарль Огюстен Кулон, французький фізик та військовий інженер. В 1785 експериментально встановив основний закон електростатики (закон Кулона).



1811 – народилася Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця («Хатина дядька Тома»).



1832 – народився Ніколаус Август Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.



1834 – американець Ісаак Фішер запатентував наждачний папір.



1906 – народилася Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізму.



1946 – народився Дональд Трамп, колишній президент США, політик, мільярдер, автор телевізійного шоу «Apprentice», автор бестселерів «Трамп: Як розбагатіти», «Трамп: Мистецтво угоди» та «Трамп: Думай як мільярдер чи все, що потрібно знати про успіху, нерухомості та життя».



1950 – на телебаченні Нью-Джерсі вперше показано народження людини.



1951 – у Вашингтоні надійшов у продаж перший комп'ютер – UNIVAC 1.



1961 - народився Бой Джордж (справжнє ім'я Джордж О-Дауд), англійський рок-вокаліст (екс-Culture Club).



1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку свою першу композицію з використанням електрогітари – «Like a Rolling Stone».



1965 - Пол Маккартні створив пісню Yesterday. Її мелодія народилася ще у січні попереднього року, але довгий час вона залишалася без слів. Остаточне народження пісні відбулося в Португалії, де Пол відпочивав разом із Джейн Ешер із 28 травня по 11 червня. Через три дні після їх повернення "Бітлз" за два прийоми записали "Yesterday", що стала найпопулярнішою піснею легендарного квартету.



1971 - у Лондоні відкрилося перше "Хард-рок кафе" (Hard Rock Cafe).



2008 – у Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному. Після анексії Криму місцева влада демонтувала монумент та хотіла його утилізувати. З ініціативи мера Харкова Геннадія Кернеса було проведено переговори, і пам'ятник передали до Харкова. У серпні 2015-го його встановлено на Гімназійній набережній.



2014 – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Микола, Мстислав, Олександр, Павло, Серафим.



за Юліанським календарем: Василь, Віра, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло, Устин, Харитон.