Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
Овен буде схильний виявляти неабияку завзятість – причому з будь-якого, навіть найменшого, приводу. Переперечити чи перевперти його в цей день буде важко, так, по суті, і не потрібно. Швидше за все, вже через день-другий причина суперечки здасться самому Овну дрібною та сміховинною. Тож чи варто через це ламати списи. А ось заслужити репутацію безглуздого сперечальника дуже навіть легко.
У Тельця може народитися грандіозна ідея щодо перебудови свого будинку. Ідея ця буде у всіх відносинах симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Телець не схильний переживати з приводу реалістичності своїх задумів, і в творчому пориві цілком може замахнутися на знесення стіни, що несе, або якось ще попрати всі будівельні норми і правила.
Всі думки та плани Близнюків відрізнятимуться надзвичайною глибиною та яскравістю. І неважливо, що ці ідеї навряд чи втіляться в реальність. Ну і що? Мріяти, зрештою, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Близнюкам, які мають творчу фантазію. Втім, і для решти день буде дуже непоганий.
День обіцяє пройти у Рака досить спокійно, але тільки спокій це буде здавалося б. Насправді Раку просто захочеться на якийсь час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами чи відносинами. Іноді така політика заплющування очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх доведеться.
У душі у Лева вируватиме якщо не котел, то, як мінімум, котелок із протиріччями. З одного боку, йому захочеться бути стриманим, а з іншого – навряд чи це вийде. Якщо Лев не хоче, щоб у казана в його душі зірвало кришку, то не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб. Леву краще відразу сказати людині у вічі все, що він про неї думає, ніж намагатися зам'яти ситуацію.
Зірки схилятимуть Діву бездумно пливти за течією, не звертаючи уваги на різноманітні проблеми та непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться усунутись. Так до вечора Діва і перебуватиме у цьому щасливому безтурботному стані. Увечері вона може з подивом виявити, що проблеми самі собою не вирішилися і нікуди не зникли. Рано чи пізно вирішувати їх все одно доведеться.
Терезам буде складно утримувати в собі свої емоції та бажання. Сховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде - почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна порадити Терезам, – це знайти своїм почуттям якийсь безпечний громовідвід. Інакше можна вибухнути!
У душі у Скорпіона романтичність найчудовішим чином уживатиметься з практичністю і розважливістю. У яких би хмарах не витав Скорпіон, десь у глибині його мозку сидітиме уважний бухгалтер із великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить Скорпіону, що замріявся, наробити великих дурниць.
Стрільець має хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах чи в реалі, завести нові знайомства. Це тим більше корисно, що до чогось іншого, і особливо до активних дій, день не має. Справи викликатимуть у Стрільця апатію і просуватиметься мляво. То на що ще гаяти час, окрім як на розмови?
Козерога постійно долатиме гострі напади самоїдства і самокопання. Думки постійно повертатимуться до невтішного вердикту: «треба було зробити інакше» і «сам винен». Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше не повертатися до цієї теми.
У душі у Водолія прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика йому не вдасться. Весь день Водолій ризикує провести в нескінченних міркуваннях на тему, що, як і в якому порядку, йому слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд хороші. Жаль тільки, здійснити хоч щось із цих задумів навряд чи вийде.
Риби весь день намагатимуться тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь обіцяє бути багато. Навколишні, як на зло, поводитимуться нелогічно та непослідовно. Найцікавіше, що виявити стриманість у Риб, швидше за все, вийде. Але напруга в душі залишиться і буквально через день-другий здатна прорватися в якійсь сварці. То, може, не треба накопичувати напругу, а одразу розставити всі крапки над «i»?
Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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