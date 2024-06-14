    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 червня
14.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 25 - 27°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • дощить весь день — така ж погода буде протягом семи тижнів;
  • півень трясе головою та співає – це віщує негоду і хмари;
  • іржання коней обіцяє великий урожай вівса;
  • танцюючий журавель – до потепління;
  • блищать зірки на небі — погода буде спекотною, мерехтять — піде дощ з грозою.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 червня 12.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 червня 11.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 