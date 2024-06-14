Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі слабкий туман.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 25 - 27°.
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Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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