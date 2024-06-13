13.06.2024 21:34

Виставка плівкової фотографії проходить у Харкові (фото)

Одна доба, один кадр, потім камера передається чи пересилається іншому учасникові - саме такий творчий експеримент провели молоді фотохудожники з Харкова та інших міст України.





Концептуальна колективна робота з плівковою фотографією та камерою Кодак, спроби помітити прекрасне, задокументувати реалії, відображення мандрів камери зі Сходу на Захід країни - усе це є у виставці ONE DAY, ONE FRAME, ONE SHOOT у АРТ-Підвалі Харківської муніципальної галереї, повідомляє Концептуальна колективна робота з плівковою фотографією та камерою Кодак, спроби помітити прекрасне, задокументувати реалії, відображення мандрів камери зі Сходу на Захід країни - усе це є у виставці ONE DAY, ONE FRAME, ONE SHOOT у АРТ-Підвалі Харківської муніципальної галереї, повідомляє РЕДПОСТ

АРТ-Підвал працює з 13:00 до 18:00, із середи по неділю, за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору).

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