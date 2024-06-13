Виставка плівкової фотографії проходить у Харкові (фото)

Одна доба, один кадр, потім камера передається чи пересилається іншому учасникові - саме такий творчий експеримент провели молоді фотохудожники з Харкова та інших міст України.
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Сьогодні зірки схиляють до організованості у всьому. Приведіть свої справи до ладу, щоб залучити удачу.
Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.
Сьогодні – одне з найбільших християнських свят, яке святкується на сороковий день після Великодня – Вознесіння Господнє.
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