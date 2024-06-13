13.06.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони - Генеральний штаб ЗСУ

На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді, з району Бєлгорода (рф), агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають.

В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.