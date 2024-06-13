    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 13 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
13.06.2024  09:12   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, окупанти спричинили чотири пожежі в районах Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському. Дві з них виникли в приватних будинках, одна – в недіючій будівлі, а ще одна – в лісовому масиві. Усі пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

Протягом доби з 12 по 13 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

  • 23 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 9 – інші виїзди.

Загалом на території Харківської області триває гасіння 3 лісових пожеж на загальній площі 525,8 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств дані пожежі локалізовані.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11809 осіб, з них 915 дітей та 278 маломобільних осіб.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 червня о 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події На Харківщині згоріла у пожежі жінка, яка випалювала сухостій (фото) 13.06 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина 12.06 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини гасять лісові пожежі та ліквідують наслідки обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 