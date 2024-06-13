Харківщина на ранок 13 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, окупанти спричинили чотири пожежі в районах Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському. Дві з них виникли в приватних будинках, одна – в недіючій будівлі, а ще одна – в лісовому масиві. Усі пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв і постраждалих немає.
Протягом доби з 12 по 13 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
Загалом на території Харківської області триває гасіння 3 лісових пожеж на загальній площі 525,8 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств дані пожежі локалізовані.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11809 осіб, з них 915 дітей та 278 маломобільних осіб.
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