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13.06.2024  08:32   Рита Парфенова

Майже двадцять боєзіткнень сталося у Харківській області

Російська армія збільшила кількість атак на Куп’янському напрямку, але всі вони невдалі.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
 
На Харківському напрямку сталося п'ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій у районах Липців, Вовчанська та Тихого зазнали невдачі.
 
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 13. Окупанти активно наступали в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки. Дев'ять атак завершилися невдачею для противника. Бої тривають у районах Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки, ситуація контрольована.
 
Фейкову інформацію ворога спростував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Він зазначив, що російська пропаганда поширює фейки про захоплення села Тимківка, яке фізично не існує вже пів століття. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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