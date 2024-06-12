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12.06.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку - Генеральний штаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.
 
На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Бєлгородської області рф. 
 
Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку Шебекіно, по Подолянам - з напрямку Ушакового, по Липцях і Тернах - з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному - з району Валковського. На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура розслідує поранення трьох цивільних та руйнування інфраструктури Харківщини внаслідок ворожих обстрілів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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