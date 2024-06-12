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12.06.2024  17:22   Дмитро Колонєй

"Військова поліція" дає винагороду за інформацію про ухилянтів: фейк росіян

Росіяни розповсюджують новий вкид про мобілізацію, намагаючись залякати населення.


"Військова поліція" дає винагороду за інформацію про ухилянтів: фейк росіян
Як повідомляє РЕДПОСТ, Росія розповсюджує новий фейк про мобілізацію в Україні. Роспропаганда надсилає на мобільні пристрої українців інформацію про винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Провокативна інформація шириться нібито від імені «Військової поліції».
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що невідомі поширюють фейки з метою дискредитації органів влади Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, фейк
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