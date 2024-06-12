12.06.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

У частині Дергачів зникло електропостачання

Через негоду центральна частина Дергачів частково залишається без світла.

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Енергетики Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Очікуйте на відновлення електропостачання орієнтовно до кінця доби»,- йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у другій половині дня 12 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15 - 20 м/с.

Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові комунальники усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах.