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12.06.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

У частині Дергачів зникло електропостачання

Через негоду центральна частина Дергачів частково залишається без світла.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
«Енергетики Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Очікуйте на відновлення електропостачання орієнтовно до кінця доби»,- йдеться у повідомленні.
 
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Нагадаємо, що у другій половині дня 12 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15 - 20 м/с.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові комунальники усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах.
 
Тэги:  жкг, харків
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