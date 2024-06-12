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12.06.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах

Напе редодні ремонтні бригади комунального підприємства «Харківводоканал» усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах, передає РЕДПОСТ .

 
В Індустріальному районі аварійники під керівництвом досвідченого бригадира Віктора Дриги у стислі терміни провели ремонт водоводу діаметром 600 мм на вулиці Роганській.
 
«Після прибуття на аварію, швидко встановили точне місце пошкодження та вирішили працювати без відключення харків'ян від водопостачання. Діяли грамотно та злагоджено, оперативно впоравшись із завданням. Також капітально відремонтували трубопровід на вулиці Зубарєва, після чого привели території у порядок», - зазначив начальник районної служби Володимир Сундук.
 
Тим часом у Немишлянському районі ремонтники зіткнулися із непростим завданням на вулиці Амосова.
 
«Річ у тому, що пошкоджена магістраль розташована на глибині понад 6 метрів і проводити відновлювальні роботи досить непросто. Проте успішно виконали заміну технічно зношеної ділянки водоводу. На час ремонту підвезення води здійснювали автоцистерни підприємства», - повідомив начальник районної служби Павло Гладков.
 
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Тэги:  жкг, харків
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