12.06.2024 11:29 Рита Парфенова

Військові рф намагаються атакувати Вовчанськ

Загалом на Харківському та Куп'янському напрямках наразі тривають два боєзіткнення.

станом на 10.00 12 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

Від початку доби загарбники продовжують спроби атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. У районі міста триває боєзіткнення, ситуація залишається контрольованою.

На Куп’янському напрямку агресор зазнав невдачі, намагаючись атакувати район Петропавлівки. Напружена ситуація спостерігається біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог зазнав значних втрат на Куп’янському напрямку: 86 осіб були вбиті або поранені, знищено сім автомобілів. Крім того, пошкоджено чотири гармати та три автомобілі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області.