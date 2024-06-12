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12.06.2024  10:34   

Пожежну частину на Харківщині, відновлену після деокупації села, зруйнував ворожий обстріл (фото, відео)

У результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області.

Будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області пошкоджено у результаті нічного обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, на місці ужару по пожежній частині у Липцях виникла пожежа.

Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.

У наздвичайників зазначили, що відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022 році. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили, і підрозділ ДСНС знову став на бойове чергування.

Будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області пошкоджено у результаті нічного обстрілу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 12 червня російські окупанти завдали 8 ударів по селищу Козача Лопань.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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