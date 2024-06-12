Пожежну частину на Харківщині, відновлену після деокупації села, зруйнував ворожий обстріл (фото, відео)

У результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, на місці ужару по пожежній частині у Липцях виникла пожежа.
Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.
У наздвичайників зазначили, що відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022 році. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили, і підрозділ ДСНС знову став на бойове чергування.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
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