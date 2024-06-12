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12.06.2024  10:17   Рита Парфенова

Вночі ворог обстріляв прикордонне селище на Харківщині (фото)

Проти ночі 12 червня російські окупанти завдали 8 ударів по селищу Козача Лопань.

козача лопань
Фото надав Вячеслав Задоренко
 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, 12 червня близько 01:00 російські окупанти завдали 8 ударів по Козачій Лопані.

козача лопань

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа житлового будинку на площі 90 квадратних метрів. Різного ступеня руйнацій зазнали більше трьох приватних домоволодінь.

На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці події.

козача лопань

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані.

козача лопань

козача лопань

козача лопань

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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