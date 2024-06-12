Вночі ворог обстріляв прикордонне селище на Харківщині (фото)

Проти ночі 12 червня російські окупанти завдали 8 ударів по селищу Козача Лопань.
Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа житлового будинку на площі 90 квадратних метрів. Різного ступеня руйнацій зазнали більше трьох приватних домоволодінь.
На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці події.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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