У Харкові затримали агентку рф, яка коригувала ворожі обстріли по місту

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору інформацію про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Вона також збирала дані про наслідки повітряних атак рф.

Фігурантка об'їжджала територію Харкова і під виглядом побутових розмов зі знайомими «в темну» випитувала розвіддані. Зібрану інформацію вона передавала через російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб рф. Ворог використовував ці дані для підготовки нових і коригування повторних ударів по Харкову, застосовуючи ракетне озброєння та керовані авіабомби.

СБУ встановила особу російської агентки і затримала її. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадниця сама вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Вона давала поради, як воювати проти нашої держави, і закликала до захоплення Харкова.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує довічне позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на основі доказової бази, яку зібрала військова контррозвідка Служби безпеки, засуджено агента фсб, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.