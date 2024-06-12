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12.06.2024  10:00   Рита Парфенова

У Харкові затримали агентку рф, яка коригувала ворожі обстріли по місту

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову.

зрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, коригувальницею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору інформацію про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Вона також збирала дані про наслідки повітряних атак рф.

Фігурантка об'їжджала територію Харкова і під виглядом побутових розмов зі знайомими «в темну» випитувала розвіддані. Зібрану інформацію вона передавала через російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб рф. Ворог використовував ці дані для підготовки нових і коригування повторних ударів по Харкову, застосовуючи ракетне озброєння та керовані авіабомби.

СБУ встановила особу російської агентки і затримала її. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадниця сама вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Вона давала поради, як воювати проти нашої держави, і закликала до захоплення Харкова.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує довічне позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на основі доказової бази, яку зібрала військова контррозвідка Служби безпеки, засуджено агента фсб, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.

Тэги:  зрада, колаборант, сбу, харків
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