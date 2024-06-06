06.06.2024 15:30

Агент фсб, який коригував ракетні удари по Харківщині, вирушив за ґрати

На основі доказової бази, яку зібрала військова контррозвідка Служби безпеки, засуджено агента фсб, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, за його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону.

Зловмисник хотів перетнути лінію боєзіткнення та потрапити до «філії» фсб на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з фсб.

До такого кроку його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби. Через них окупанти домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після демобілізації.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку потрібних геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті.

Ворожого інформатора затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів у квітні цього року.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч.2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ в Харківській області спільно з ДВКР СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку , яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.