06.06.2024 15:00 Рита Парфенова

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові народилося 5273 дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема протягом тижня з 30 травня по 5 червня у місті Харкові народилося 54 дитини.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 34 хлопчики і 20 дівчаток.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року на Харківщині створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.