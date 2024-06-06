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06.06.2024  15:00   Рита Парфенова

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові народилося 5273 дитини.

дитина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 30 травня по 5 червня у місті Харкові народилося 54 дитини.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 34 хлопчики і 20 дівчаток.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року на Харківщині створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.
Тэги:  діти, народилося, харків
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