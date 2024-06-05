    
Главная Новини Харкова Суспільство 55 дітей знайшли нові сім'ї на Харківщині у 2024 році
05.06.2024  19:58   Рита Парфенова

55 дітей знайшли нові сім'ї на Харківщині у 2024 році

З початку року на Харківщині створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.

тетяна пономаренко

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступницю начальника служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації Тетяну Пономаренко,

У 2024 році на Харківщині з'явилися 9 нових дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей, де знайшли прихисток 55 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2022-2023 років в області було створено 40 альтернативних форм виховання, які забезпечили догляд для 252 дітей.

«Захист прав дітей є одним з пріоритетних напрямків державної політики. У Харківській області активно розвиваються і підтримуються основні права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі в області діють 134 дитячих будинки сімейного типу та 228 прийомних сімей», – зазначила Тетяна Пономаренко.

Станом на сьогодні в Харківській області зареєстровано 4233 дитини, позбавлені батьківського піклування. З них 98% влаштовано до сімейних форм виховання.

«Наразі 82 дитини-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають в будинках дитини. З них два будинки дитини евакуйовані за межі України, і два – в межах держави», – додала Тетяна Пономаренко.

 

Тэги:  діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Суспільство До Міжнародного дня захисту в Харкові було організовано свято для маленьких харків’ян (фото) 01.06 Концерти, фестивалі Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest виступив у Харкові (фото)   23.05 Суспільство Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 