05.06.2024 19:58 Рита Парфенова

55 дітей знайшли нові сім'ї на Харківщині у 2024 році

З початку року на Харківщині створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступницю начальника служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації Тетяну Пономаренко,

У 2024 році на Харківщині з'явилися 9 нових дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей, де знайшли прихисток 55 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2022-2023 років в області було створено 40 альтернативних форм виховання, які забезпечили догляд для 252 дітей.

«Захист прав дітей є одним з пріоритетних напрямків державної політики. У Харківській області активно розвиваються і підтримуються основні права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі в області діють 134 дитячих будинки сімейного типу та 228 прийомних сімей», – зазначила Тетяна Пономаренко.

Станом на сьогодні в Харківській області зареєстровано 4233 дитини, позбавлені батьківського піклування. З них 98% влаштовано до сімейних форм виховання.

«Наразі 82 дитини-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають в будинках дитини. З них два будинки дитини евакуйовані за межі України, і два – в межах держави», – додала Тетяна Пономаренко.