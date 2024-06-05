У Харкові поліцейські допомогли родині без житла

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час патрулювання Київського району міста 4 червня до поліцейських звернулись небайдужі громадяни з повідомленням про те, що жінка з дітьми залишилась без постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем.

Працівники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 встановили місцеперебування 38-річної жінки, яка має на вихованні троє неповнолітніх дітей: 8, 12 та 15 років. Родина переїхала до Харкова з Миколаївської області на початку травня, де втратила житло. Оскільки у жінки не було коштів на оренду, вона змушена була разом з дітьми проситися на ночівлю до малознайомих людей.

Зараз діти разом з матір'ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі, а соціальні служби активно допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.