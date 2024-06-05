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05.06.2024  19:31   Рита Парфенова

У Харкові поліцейські допомогли родині без житла

Ювенальні поліцейські Харкова надали допомогу родині, яка залишилась без житла.

Ювенальні поліцейські Харкова надали допомогу родині, яка залишилась без житла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час патрулювання Київського району міста 4 червня до поліцейських звернулись небайдужі громадяни з повідомленням про те, що жінка з дітьми залишилась без постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем.
 
Працівники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 встановили місцеперебування 38-річної жінки, яка має на вихованні троє неповнолітніх дітей: 8, 12 та 15 років. Родина переїхала до Харкова з Миколаївської області на початку травня, де втратила житло. Оскільки у жінки не було коштів на оренду, вона змушена була разом з дітьми проситися на ночівлю до малознайомих людей.
 
Зараз діти разом з матір'ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі, а соціальні служби активно допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102».
Тэги:  поліція, харків
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