05.06.2024 19:31 Рита Парфенова
У Харкові поліцейські допомогли родині без житла
Ювенальні поліцейські Харкова надали допомогу родині, яка залишилась без житла.
Під час патрулювання Київського району міста 4 червня до поліцейських звернулись небайдужі громадяни з повідомленням про те, що жінка з дітьми залишилась без постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем.
Працівники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 встановили місцеперебування 38-річної жінки, яка має на вихованні троє неповнолітніх дітей: 8, 12 та 15 років. Родина переїхала до Харкова з Миколаївської області на початку травня, де втратила житло. Оскільки у жінки не було коштів на оренду, вона змушена була разом з дітьми проситися на ночівлю до малознайомих людей.
Зараз діти разом з матір'ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі, а соціальні служби активно допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.
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