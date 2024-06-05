05.06.2024 18:55 Рита Парфенова

У Вовчанську прикордонники затримали окупанта, який три тижні ховався від українських захисників (відео)

Прикордонники, разом зі Збройними силами України, продовжують ефективно захищати територію України та нейтралізувати ворогів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Під час штурмових операцій у місті Вовчанськ бійці бригади "Сталевий Кордон" відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищили шість окупантів та одного взяли в полон. Наші військові ставляться до полонених відповідно до міжнародного права.

Полонений уродженець тверської області росії, йому 34 роки, і він є стрілець. Він заявив, що основна причина для участі у війні в Україні - це заробіток грошей, та розповів, що його підрозділ перетнув кордон України 10 травня в Харківській області.

12 травня він отримав поранення від авіаудару дроном і був залишений окупантами в одному з будинків у Вовчанську, де він ховався від українських захисників протягом 21 дня.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, прикордонники виявили та знищили розташування ворожих сил в одній зі споруд поблизу Вовчанська.