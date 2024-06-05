    
Главная Новини Харкова Спорт Спортсмен з Харкова виборов «бронзу» на європейському чемпіонаті з фехтування
05.06.2024  18:28   Рита Парфенова

Спортсмен з Харкова виборов «бронзу» на європейському чемпіонаті з фехтування

Андрій Опанасенко з Харкова став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи U23 з фехтування.

Андрій Опанасенко

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА,чемпіонаті Європи U23 з фехтування пройшов з 1 по 4 червня у Туреччині.

У чоловічих командних змаганнях з фехтування на шпазі Опанасенко разом з іншими партнерами по збірній України Нікітою Кошманом, Михайлом Краснюком та Максимом Перчуком в чвертьфіналі перемогли італійців з рахунком 45:36, але в поєдинку за вихід у фінал поступилися французам 44:45. Потім відбувся поєдинок за третє місце, який українці виграли 45:36 у збірної Швейцарії.

Збірна України завоювала на цьому чемпіонаті 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі та посіла третє загальнокомандне місце.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Тэги:  спорт, фехтування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Спорт Харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15 03.06 Спорт Плавчині Алексіїви присвятили свою перемогу Харкову 02.06 Спорт Харківського боксера чекає виступ на Олімпіаді в Парижі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 