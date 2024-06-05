05.06.2024 18:28 Рита Парфенова

Спортсмен з Харкова виборов «бронзу» на європейському чемпіонаті з фехтування

Андрій Опанасенко з Харкова став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи U23 з фехтування.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА,чемпіонаті Європи U23 з фехтування пройшов з 1 по 4 червня у Туреччині.

У чоловічих командних змаганнях з фехтування на шпазі Опанасенко разом з іншими партнерами по збірній України Нікітою Кошманом, Михайлом Краснюком та Максимом Перчуком в чвертьфіналі перемогли італійців з рахунком 45:36, але в поєдинку за вихід у фінал поступилися французам 44:45. Потім відбувся поєдинок за третє місце, який українці виграли 45:36 у збірної Швейцарії.

Збірна України завоювала на цьому чемпіонаті 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі та посіла третє загальнокомандне місце.

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