05.06.2024 17:58 Рита Парфенова

Медсестра з Харківщини очолила відділ охорони здоров'я при окупантах

Правоохоронці Харківщини викрили ізюмчанку, яка стала «спеціалісткою відділу охорони здоров’я» при окупантах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм 52-річна місцева мешканка вирішила працювати на ворога. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала медсестрою в місцевій лікарні.

Свої професійні знання та навички підозрювана вирішила застосовувати в роботі на російських загарбників. У червні 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста відділу охорони здоров’я» в окупаційній адміністрації.

Після деокупації підозрювана втекла і наразі переховується від українських правоохоронців. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Крім того вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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