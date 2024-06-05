05.06.2024 17:58 Рита Парфенова
Медсестра з Харківщини очолила відділ охорони здоров'я при окупантах
Правоохоронці Харківщини викрили ізюмчанку, яка стала «спеціалісткою відділу охорони здоров’я» при окупантах.
Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм 52-річна місцева мешканка вирішила працювати на ворога. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала медсестрою в місцевій лікарні.
Свої професійні знання та навички підозрювана вирішила застосовувати в роботі на російських загарбників. У червні 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста відділу охорони здоров’я» в окупаційній адміністрації.
Після деокупації підозрювана втекла і наразі переховується від українських правоохоронців. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Крім того вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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