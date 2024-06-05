05.06.2024 17:50

Вживані iPhone 14 Pro Max або новий Android - все, що потрібно знати при виборі

iPhone 14 Pro Max флагман від Apple, став справжнім хітом з моменту свого виходу, і досі залишається одним із затребуваних смартфонів на ринку. За продуктивністю він перевершує більшість сучасних android-пристроїв завдяки потужному процесору A16 Bionic, який легко справляється з будь-якими ресурсомісткими завданнями та важкими іграми. При цьому гаджет має низку унікальних технологій, а також отримав новий сучасний дизайн, який вигідно відрізняє його від попередників.

Як і всі професійні моделі Айфон 14 Pro Max https://bigmag.ua/ua/sub-apple-bu/iphone-14-pro-max-b-u/ оснащений передовою камерою, здатною робити справді професійні фотографії та відео. Крім того, він має великий 6,7-дюймовий дисплей, який є даниною моди на великі смартфони. В цілому ж цей смартфон є відмінним "кишеньковим помічником", здатним чудово справлятися з будь-якими завданнями. Але, на жаль, ціна його також відповідає преміальному рівню.

Однак коли бюджет обмежений, на допомогу приходить можливість придбати цей смартфон привабливою ціною на вторинному ринку. Головне - вибрати надійного продавця, що дає гарантію на техніку, що був у використанні. Оптимальним варіантом може стати покупка iPhone 14 Pro Max в перевіреному магазині BigMag, де також доступна розстрочка на вигідних умовах.

Переваги покупки продам iPhone 14 Pro Max

При виборі нового смартфона багато користувачів опиняються перед дилемою: купити вживаний флагман від Apple або за ті ж гроші бюджетніший, але новий апарат на Android. iPhone 14 Pro Max, безумовно, відноситься до преміального сегмента, а значить він має цілу низку вагомих переваг:

продуктивність - завдяки процесору A16 Bionic найближчі кілька років ви не відчуватимете нестачі обчислювальної потужності при вирішенні будь-яких завдань, хай то буде гра або, наприклад, обробка відео;

інноваційні функції - в 14 Pro Max реалізовані фірмові технології Apple: Face ID, True Tone, система виявлення аварійних ситуацій, супутниковий зв'язок та багато інших;

преміальний дизайн - скляно-металевий корпус та новий дизайн передньої панелі надають смартфону стильного та сучасного вигляду в кращих традиціях Apple;

професійна камера - удосконалена система оптичної стабілізації, телефото об'єктив та низка інноваційних технологій забезпечують воістину видатну якість фото та відео;

довгострокова підтримка iOS - фірмова ОС регулярно оновлюється та гарантує стабільну та безпечну роботу протягом багатьох років.

Якщо ж говорити про фінансову сторону питання, то покупка бу iPhone 14 Pro Max - вигідне рішення, адже ці смартфони зберігають високу залишкову вартість. Так що через кілька років ви можете продати його з мінімальними втратами, на відміну від нового Андроїда.

Де купити бу iPhone 14 Pro Max

У магазині BigMag представлений широкий вибір якісних смартфонів Apple, у тому числі iPhone 14 Pro Max. На кожен смартфон поширюється гарантія від магазину та діє 14-денний період для повернення товару у разі виникнення проблем. Серед інших переваг покупки у BigMag:

всі смартфони проходять ретельну перевірку перед продажем;

Айфоні поставляються в оригінальній упаковці у комплекті з усіма аксесуарами від Apple;

за бажання можна оформити безвідсоткову розстрочку на 6 місяців;

самовивіз можливий із роздрібних магазинів у Києві та інших містах України для тих, хто воліє забрати товар особисто;

компанія забезпечує швидке та безкоштовне пересилання товару "Новою Поштою" в будь-який регіон.

Купуючи iPhone 14 Pro Max в BigMag, ви можете бути впевнені в бездоганній якості та надійності гаджета. Це чудова можливість стати власником топового смартфона Apple за дуже привабливою ціною.