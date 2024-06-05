05.06.2024 17:33 Рита Парфенова

У Харкові комунальники наводять лад на міських кладовищах

Як йдуть роботи на цвинтарях Харкова поінформували у КП «Ритуал».

Как сообщает РЕДПОСТ, у травні працівники КП "Ритуал" очистили 184 гектари території міських кладовищ, меморіальних комплексів і прилеглих до них доріг, вивезли майже 900 кубічних метрів сміття і видали 70 аварійних дерев. Комунальники продовжують траву, чагарники та санітарну обрізку дерев. травні працівники КП "Ритуал" очистили 184 гектари території міських кладовищ, меморіальних комплексів і прилеглих до них доріг, вивезли майже 900 кубічних метрів сміття і видали 70 аварійних дерев. Комунальники продовжують траву, чагарники та санітарну обрізку дерев.

Більш детальну інформацію про роботу кладовищ можна отримати за телефонами: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП "Ритуал" у соціальних мережах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Індустріального району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 106 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 164 оглядові колодязі із заміною запірної арматури.