05.06.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

З початку року в Індустріальному районі Харкова усунули понад 100 аварій на трубопроводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Індустріального району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 106 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 164 оглядові колодязі із заміною запірної арматури, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 5 червня, начальник районної служби Володимир Сундук, для забезпечення харків'ян водою в повному обсязі ремонтниками щодня виконується комплекс відновлювальних та профілактичних заходів.

«Напередодні складна аварія сталася на трубопроводі діаметром 300 мм у провулку Северина Потоцького. Прибувши на місце, бригади під керівництвом майстра Кирила Балабанця оперативно виявили пошкодження та розпочали його усунення. З огляду на те, що ця магістраль забезпечує водою багатьох жителів району, ремонт провели без відключення водопостачання. Поряд з роботами із підтримки об'єктів у робочому стані, приділяємо велику увагу благоустрою місць розриттів. Ось і вчора упорядкували територію по проспекту Архітектора Альошина», - поінформував Володимир Сундук.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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