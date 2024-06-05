05.06.2024 15:00

Збиралась навчати дітей за російською системою освіти: на Харківщині СБУ викрила ще одну колаборантку

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 38-річна мешканка села Старовірівка Куп'янського району.

За даними слідства, у серпні 2022 року вона добровільно погодилася обійняти посаду "и.о. директора" у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Грушовка».

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів - за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів "Русский язык", "История россии", "Обществознание" тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Куп'янщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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