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05.06.2024  15:00   

Збиралась навчати дітей за російською системою освіти: на Харківщині СБУ викрила ще одну колаборантку

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 38-річна мешканка села Старовірівка Куп'янського району.
 
За даними слідства, у серпні 2022 року вона добровільно погодилася обійняти посаду "и.о. директора" у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Грушовка».
 
На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.
 
За її вказівкою у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів - за 5-бальною системою, що використовується у росії.
 
Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів "Русский язык", "История россии", "Обществознание" тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.
 
Напередодні деокупації колаборантка втекла з Куп'янщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.
 
Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).
 
Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік, який допомагав окупантам налагодити військову логістику, отримав тюремний термін.
 
Тэги:  жкг, харків
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