Атаки на Харківщину: ворог застосовує керовані та некеровані авіаудари

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 14.00 05.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
Харківський напрямок
Російські війська продовжують завдавати авіаударів по українських населених пунктах з території рф, з напрямку шебекіного. Сьогодні ворог скинув п'ять керованих авіабомб у район Охрімівки та одну на Вовчанськ. Також були здійснені обстріли некерованими авіаракетами по Ветеринарному. Дві атаки загарбників на село Липці були успішно відбиті. Наразі тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.
Куп'янський напрямок
На Куп'янському напрямку спостерігається зростання інтенсивності штурмових дій російських окупантів. Противник сім разів атакував позиції українських підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. Бої в районах Чернещини та Дружелюбівки тривають і досі. Також ворог завдав авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) у районі села Нове.
Сили оборони України продовжують стійко тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що н у ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла
цивільну забудову Козачої Лопані.