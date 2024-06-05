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05.06.2024  15:20   Рита Парфенова

Атаки на Харківщину: ворог застосовує керовані та некеровані авіаудари

Окупанти проявляють активність у Харківській області. Сили оборони героїчно стримують натиск окупантів і дають жорстку відсіч їхнім спробам просунутись вперед.

генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 14.00 05.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Російські війська продовжують завдавати авіаударів по українських населених пунктах з території рф, з напрямку шебекіного. Сьогодні ворог скинув п'ять керованих авіабомб у район Охрімівки та одну на Вовчанськ. Також були здійснені обстріли некерованими авіаракетами по Ветеринарному. Дві атаки загарбників на село Липці були успішно відбиті. Наразі тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку спостерігається зростання інтенсивності штурмових дій російських окупантів. Противник сім разів атакував позиції українських підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. Бої в районах Чернещини та Дружелюбівки тривають і досі. Також ворог завдав авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) у районі села Нове.

Сили оборони України продовжують стійко тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що н у ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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