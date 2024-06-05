05.06.2024 15:43 Рита Парфенова
Газовики Харківщини виявили та ліквідували численні витоки газу
Протягом останнього тижня, під час технічного обслуговування спільних газопроводів у багатоквартирних будинках, фахівці «Газмережі» виявили та ліквідували близько 200 витоків газу на зовнішніх мережах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».
Більшість обстежених будинків раніше не мали договорів на технічне обслуговування газових комунікацій, що перешкоджало проведенню планових профілактичних робіт. Це спричинило їх незадовільний технічний стан і збільшило ризик аварійних ситуацій.
Приховані витоки газу на зовнішніх мережах багатоповерхівок є особливо небезпечними в умовах агресії рф, коли ворожі снаряди щодня завдають шкоди житловим будинкам.
З початку року спеціалісти Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування у 428 багатоквартирних будинках області. До кінця року планується обстежити ще близько 1,2 тисячі багатоповерхівок.
Власники приватних домоволодінь можуть замовити послугу з технічного обслуговування газопроводів у найближчих центрах обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі».
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