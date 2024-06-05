Газовики Харківщини виявили та ліквідували численні витоки газу

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Більшість обстежених будинків раніше не мали договорів на технічне обслуговування газових комунікацій, що перешкоджало проведенню планових профілактичних робіт. Це спричинило їх незадовільний технічний стан і збільшило ризик аварійних ситуацій.

Приховані витоки газу на зовнішніх мережах багатоповерхівок є особливо небезпечними в умовах агресії рф, коли ворожі снаряди щодня завдають шкоди житловим будинкам.

З початку року спеціалісти Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування у 428 багатоквартирних будинках області. До кінця року планується обстежити ще близько 1,2 тисячі багатоповерхівок.

Власники приватних домоволодінь можуть замовити послугу з технічного обслуговування газопроводів у найближчих центрах обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі».

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