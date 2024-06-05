05.06.2024 16:32 Рита Парфенова

Понад 5000 нових підприємців розпочали бізнес у Харкові в 2024 році

Підсумки підприємницької діяльності в Харкові за січень-травень 2024 року.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

У період з січня по травень 2024 року 5264 фізичні особи-підприємці вирішили розпочати власну справу і офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Згідно з даними Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 373 ФОП, переважно з деокупованих територій, обрали Харків як нове місце для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

У той же час 4242 фізичні особи-підприємці припинили свою діяльність у період з січня по травень, а 373 ФОП перемістили свій бізнес з Харкова, змінивши податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові перевищила 119 тисяч осіб.

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку наголосив, що міська влада постійно підтримує харківських підприємців і намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу в місто.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».