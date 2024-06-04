Рейтинг інвестиційної привабливості Харкова підтвердило «ІВІ-Rating»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Департаменту економіки та комунального майна, ці рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету виконувати свої зобов'язання.

На думку «IBI-Rating», Харківська міська територіальна громада змогла уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел, забезпечити збалансованість бюджету, оптимізувати структуру витрат та переорієнтувати їх на підтримку життєдіяльності населення міста. Попри активні бойові дії, об'єкти споживчого ринку зазнали значних пошкоджень та руйнувань. Незважаючи на військову агресію рф, у 2023 році в Харкові було зареєстровано понад 1,5 тис. нових юридичних осіб та близько 13,9 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Також зазначено, що місцева влада активно працює над підтримкою підприємництва, створенням позитивного іміджу міста та реалізацією інвестиційних проєктів, спрямованих на розвиток Харкова.

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