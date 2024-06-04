04.06.2024 16:30 Рита Парфенова
Прихильник "руського миру" з Харківщини відповідатиме за передачу інформації про ЗСУ
Перед судом постане прихильник "руського миру", який передавав ворогу інформацію про переміщення української військової техніки.
За даними слідства, 45-річний мешканець села Черкаська Лозова на Харківщині під час повномасштабного вторгнення рф переїхав до Полтави, де влаштувався штампувальником на місцевому підприємстві. У серпні 2023 року він зареєструвався в проросійській групі в месенджері "Телеграм". Метою цього чату було передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по Україні.Фігурант дотримувався всіх методів конспірації: використовував нікнейм, приховував номер телефону, періодично видаляв листування та виходив з групи.
Він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ, зокрема, зафіксував маршрут руху іноземних танків у Полтаві, які були передані міжнародними партнерами для підтримки України.
Зібрані дані чоловік надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Також він ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів, та стверджував, що "харківчани спокійно чекають на звільнення" і що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.
Протиправний характер його висловлювань підтвердила судова лінгвістична експертиза. Правоохоронці викрили його за місцем проживання в Полтаві. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти чоловіка. Його звинувачують у поширенні інформації про переміщення зброї та озброєння територією України в умовах воєнного стану, а також у поширенні матеріалів, що виправдовують і заперечують збройну агресію рф проти України (ч. 1 ст. 114-2, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
Судовий розгляд відбудеться в Київському районному суді Полтави. Обвинувачуваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.
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