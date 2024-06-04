04.06.2024 16:30 Рита Парфенова

Прихильник "руського миру" з Харківщини відповідатиме за передачу інформації про ЗСУ

Перед судом постане прихильник "руського миру", який передавав ворогу інформацію про переміщення української військової техніки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 45-річний мешканець села Черкаська Лозова на Харківщині під час повномасштабного вторгнення рф переїхав до Полтави, де влаштувався штампувальником на місцевому підприємстві. У серпні 2023 року він зареєструвався в проросійській групі в месенджері "Телеграм". Метою цього чату було передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по Україні.Фігурант дотримувався всіх методів конспірації: використовував нікнейм, приховував номер телефону, періодично видаляв листування та виходив з групи.

Він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ, зокрема, зафіксував маршрут руху іноземних танків у Полтаві, які були передані міжнародними партнерами для підтримки України.

Зібрані дані чоловік надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Також він ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів, та стверджував, що "харківчани спокійно чекають на звільнення" і що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Протиправний характер його висловлювань підтвердила судова лінгвістична експертиза. Правоохоронці викрили його за місцем проживання в Полтаві. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти чоловіка. Його звинувачують у поширенні інформації про переміщення зброї та озброєння територією України в умовах воєнного стану, а також у поширенні матеріалів, що виправдовують і заперечують збройну агресію рф проти України (ч. 1 ст. 114-2, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Судовий розгляд відбудеться в Київському районному суді Полтави. Обвинувачуваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram