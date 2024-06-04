04.06.2024 16:33

Як колишній начальник Управління СБ України в Харківській області, якій підозрюється у державній зраді, намагався виселити пенсіонера СБУ зі службової квартири

Ця історія стосується сім’ї одного колишнього військовослужбовця СБУ, який мешкає у м. Харкові. З одного боку, це невелика приватна справа, що стосується однієї з багатьох українських сімей, велика кількість яких внаслідок військової агресії РФ, терпить в теперішній час страждання. З другого боку, це стосується взаємовідносин громадянина України з державою, яка повинна, згідно Констітуції, «керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави».

Роман Дудін у Шевченківському райсуді Києва. 21 серпня 2023 року. Фото: Ганна Железняк/Суспільне

Вищевказаний військовослужбовець, підполковник, звільнився з Харківського Управління СБУ у 2018 році за станом здоров’я та вислугою років. Проживає з 2000 року по теперішній час у звичайній 2 кімнатній квартирі, яка має статус службової. Згідно Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», так як має вислугу на військовій службі 20 років і більше, має право на отримання житла для постійного проживання. Виключення житла з числа службового здійснюється органами місцевого самоврядування за клопотанням органу, на балансі якого знаходиться це службове житло.

З цього і починаються численні проблеми, які підстерігають як колишніх, так і діючих військовослужбовців ЗСУ, СБУ та інших військових структур, де проходять службу «в погонах». Регіональні підрозділи СБУ, квартиро-експлуатаційні частини МО, житлово-побутові комісії не підписують, заперечують, не погоджують. Вказаний пенсіонер СБУ також отримав відмову від Харківського Управління СБУ в направленні вказаного клопотання щодо виключення житла з числа службового і у 2000 році був змушений звернутися до суду.

На протязі 4 років тривають судові процеси – перша, апеляційна, касаційна інстанції в рамках цивільного судочинства, далі перша та апеляційна інстанції в рамках адміністративного судочинства (з матеріалами цієї справи номер 953/9016/20 всі бажаючи можуть ознайомитися в Єдиному судовому реєстрі). В теперішній час пенсіонер готовить чергову касаційну скаргу на рішення адміністративних судів. Принциповою проблемою є факт незнаходження його сім’ї на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, хоча відомчий наказ СБУ дозволяє надання службового житла без квартирної черги.

Крім цього, норми діючого до цього часу Житлового Кодексу УРСР забороняють виселення з службового житла осіб, що пропрацювали на підприємстві більш 10 років. Колізія правових норм, що регулюють це питання, призводить до того, що сім’я військовослужбовця або пенсіонера, або його нащадки мають право десятиліттями жити в службової квартирі, сплачувати комунальні послуги, а у власність квартиру отримати не можна, тому що «не відпала необхідність в її використанні у якості службової».

Якщо опустити юридичні подробиці можна констатувати, що в теперішній час існує значна кількість підзаконних нормативних актів, що суперечать вищевказаному Закону про захист військовослужбовців та членів їх сімей і не дозволяють після 20 років вислуги отримати службове житло у власність для постійного проживання.

Судова практика з цього питання також суперечлива, на протязі останніх років одні суди приймають рішення на користь військовослужбовців, не зважаючи, що вони не були на квартирної черзі, інші приймають рішення на користь позивача, який не має 20 років вислуги. Є велика кількість рішень судів всіх інстанцій на користь військовослужбовців, які прийшли до висновків, що «реалізація забезпечення постійним житлом шляхом його виключення з числа службових жодним чином не пов`язується законодавством з квартирною чергою особи, яка обрала такий спосіб забезпечення житлом».

Окремо можна виділити справу «побратима по нещастю» - пенсіонера СБУ, полковника з Чернігівській області, який пройшов, як здавалось, всі бюрократичні ланки – був першим на квартирному обліку з правом першочергового отримання житла – однокімнатної квартири площею 12,2 кв.м.(вдумайтесь в цю цифру, по іншим аналогічним справам вона не набагато більше), УСБУ в Чернігівській області звернулось з клопотанням до житлово-побутової комісії ЦУ СБУ про виключення квартири із числа службових. Але де там – ці бюрократи остались непохибними – «відмовити». Не зважаючи на це, на його боці були суди 1-ї та 2-ї інстанцій, справа (№ 750/13971/18 якщо хтось інтересується, може ознайомитись у відкритому реєстрі судових справ), розглядалась навить у Великій Палаті Верховного Суду і була повернута до розгляд колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

Проте остаточне рішення у лютому 2020 року було дивовижним. Поважна колегія суддів не знайшла нічого за найкраще, як «не погодитись з висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позовних вимог у спосіб, обраний позивачем для захисту своїх прав - визнати протиправною бездіяльність посадових осіб Департаменту господарського забезпечення СБУ та зобов`язати житлово-побутову комісію ЦУ СБУ погодити клопотання УСБУ в Чернігівській області. За таких обставин підстави для задоволення позову відсутні».

Якщо б у своєму рішення поважна колегія ще вказала б на той спосіб захисту своїх прав, який, на її думку, підходить у цьому випадку, було б дуже добре. А так, якщо з юридичної мови перекласти на звичайну українську, то буде приблизно так: «А чого ти такий розумний взагалі прийшов до суду?».

З проявами бюрократичного свавілля прийшлось також зіткнутися і пенсіонеру СБУ з Харкова. Під час розгляду справи у першій інстанції всім печально відомий колишній начальник Харківського Управління СБУ Роман Дудін, який підозрюється у державній зраді, вирішив «покарати» пенсіонера за те, що він наважився звернутися до суду, та відволікає великого керівника від важливих державних справ. Чім насправді займався Роман Дудін, та оцінку його дій, сподіваємось, найближчим часом вирішить суд.

31 грудня 2020 року пенсіонер у поштовій скриньці знайшов «лист під ялиночку від Діда Мороза» в особі Романа Дудіна, в якому пенсіонеру та членам його родини було запропоновано добровільно звільнити службову квартиру у двотижневий строк з моменту отримання вказаного повідомлення. Після розгляду скарги на цей лист, Ухвалою Київського районного суду м. Харкова усі дії щодо примусового виселення були припинені до розгляду справи по суті.

Але на цьому справа щодо примусового виселення не закінчилась. Скоріш за все Роман Дудін, якого було назначено відповідальним за державну безпеку в одному з найважливіших регіонів України, не знав, а підлеглі з юридичного відділу не підказали, що однією з основних конституційних засад судочинства є обов’язковість судового рішення (ст. 129 Конституції України). Незважаючи на вищевказану ухвалу Київського районного суду м. Харкова, Управління СБУ в Харківській області у березні 2021 року звернулось до того ж Київського районного суду м. Харкова, а після відмови у відкритті справи у травні 2021 р. до Московського районного суду м. Харкова з позовами про виселення пенсіонера та його сім’ї зі службового житла без надання іншого приміщення.

Ці вищезазначені намагання колишніх та діючих військовослужбовців відстояти свої права на житло, гарантовані Конституцією України, які натикаються на недосконалість законодавства, суперечливі судові рішення та бюрократичне свавілля, нажаль відображають стан захисту прав людини в Україні. В теперішній час пенсіонером СБУ з Харкова підготовлено звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо усунення невідповідності низки підзаконних актів Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у частині надання службового житла після вислуги на військовій службі 20 років. Нажаль, якщо його спроби добитися справедливості в українських судах нічім не закінчяться, він змушений буде, як і тисячі інших громадян України, звернутися до захисту до Європейського суду з прав людини.

«На розгляді Європейського суду з прав людини перебуває 8 тисяч заяв проти України. За кількістю скарг країна перебуває у п’ятірці лідерів. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський. Загалом скарги громадян України достатньо типові, вони стосуються тих самих системних проблем, які не розв’язуються десятиліттями. За словами Гнатовського, скарги до ЄСПЛ свідчать, що Україна має системні проблеми у пенітенціарній, правоохоронній і судовій системах, проблеми з правом власності, а також з «функціонуванням правової системи загалом». За рішеннями ЄСПЛ минулого року Україна виплатила з держбюджету понад 2 млн євро.» (вівторок, 04 червня 2024, 19:00.

Кожний з теперішніх військових, які боронять нашу країну, рано чи пізно стане пенсіонером. Якщо він прослужив більш ніж 20 років, якщо не будуть усунені суперечності в законодавстві, теж може зіткнутися з аналогічними проблемами в забезпеченні житлом. Тому, щоб кожний, який посвятив життя військовій службі, був впевнений, що держава дасть йому все, що передбачено за Законом, необхідно привернути увагу суспільства до цих питань, а державним органам якомога швидше внести зміни до норм законодавства, які регулюють надання службового житла військовослужбовцям та його виведення зі складу службового.