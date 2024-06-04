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04.06.2024  16:57   Рита Парфенова

Реконструкція комунікацій триває на шести вулицях Харкова

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» капітально відремонтували комунікації в 293 будинках та замінили 14,63 км трубопроводів у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в опалювальний період.

КП Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Заступник директора комплексу Олексій Кучеревський повідомив, що поточні ремонти у будинках комунальної форми власності ведуться з випередженням графіка. Він зазначив, що за минулий тиждень підготовку до експлуатації завершено на 17 об'єктах, а роботи тривають у 13 будинках.

Реконструкції проходять на вулицях Золочівській, Познанській, Самсонівській, Северина Потоцького, Сергія Грицевця та проспекті Гагаріна. Олексій Кучеревський також зазначив, що бригади вчасно реагують на всі звернення харків'ян. За минулий тиждень виконано 1140 заявок споживачів, а за п'ять місяців — понад 26 тисяч викликів.

Наразі триває кампанія з підписання типових індивідуальних договорів на надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення. За словами Кучеревського, приєднання до умов зазначеного договору стане безумовною гарантією якісного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували 20 водоводів.

Тэги:  вода, харків
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