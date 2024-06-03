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03.06.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відремонтували 20 водоводів

В умовах невщухаючої ворожої агресії працівники «Харківводоканалу» докладають усіх зусиль для забезпечення містян безперервною подачею води, передає РЕДПОСТ .

 
Минулими вихідними бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 20 аварій на трубопроводах і відремонтували стільки ж  оглядових колодязів із заміною запірної арматури.
 
Зокрема, у Шевченківському районі ремонтники під керівництвом бригадира Андрія Задорожного усунули чотири пошкодження на трубопроводах холодного водопостачання.
 
«Аварії сталися на проспекті Перемоги (діаметр магістралей 300 та 150 мм), вулицях Клочківській (діаметр 150 мм) та Отакара Яроша (діаметр 100 мм). Діяли грамотно та злагоджено, оперативно відремонтувавши пошкоджені мережі. Паралельно провели підготовчі роботи щодо заміни технічно зношеної ділянки трубопроводу на вулиці Клочківській», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водопостачання деяких вулиць Шевченківського району Харкова здійснюватиметься на зниженому тиску.
 
Тэги:  жкг, харків
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