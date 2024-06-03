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03.06.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом мешканкам Куп’янського району

Під час тимчасової окупації зловмисниці добровільно зголосилися обійняти посади у Пенсійному фонді. Жінки впроваджували російські стандарти пенсійного забезпечення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Одна з фігуранток обіймала посаду «главного спєциаліста отдєла контроля за прімєнєнієм пєнсіонного законодатєльства управлєния пєнсіонного фонда Харьковской області» у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.
 
 
З серпня по вересень 2022 року вона займалася формуванням списків пенсіонерів для виплати матеріальної допомоги в розмірі 10 000 російських рублів від окупаційної влади, а також впроваджувала механізми реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства російської федерації. 
 
Інша мешканка Куп’янського району під час тимчасової окупації обіймала посаду «архіваріуса отдєла адміністратівно-хозяйствєнной дєятельності отдєлєнія Пєнсіонного фонда Купянского района Харьковской області». Фігурантка відповідала за роботу архіву відділу, здійснювала систематизацію та зберігання інформації про осіб пільгових категорій.
 
Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
 
41 та 45-річним жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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