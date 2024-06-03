03.06.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Водопостачання деяких вулиць Шевченківського району Харкова здійснюватиметься на зниженому тиску

Водопостачання зі зниженим тиском буде через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по вулиці 23 Серпня, тимчасово з 09:00 до 24:00 3 червня водопостачання частини будинків Шевченківського району здійснюватиметься зі зниженим тиском, обмеженою:

пров. Отакара Яроша,

вул. Клочківською,

вул. Новоолексіївською,

вул. Джанкойською,

вул. Дербентською,

вул. Отакара Яроша,

вул. Балакірєва,

вул. Дерев'янка,

пр. Науки від вул. Дерев'янка до пр. Науки, 71.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. А у разі потреби поділитися водою мешканцям нижніх поверхів із жителями верхніх поверхів.

Телефон для довідок: 15-33.

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