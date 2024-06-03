03.06.2024 08:15 Віталій Хінєвіч
Водопостачання деяких вулиць Шевченківського району Харкова здійснюватиметься на зниженому тиску
Водопостачання зі зниженим тиском буде через проведення ремонтних робіт.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по вулиці 23 Серпня, тимчасово з 09:00 до 24:00 3 червня водопостачання частини будинків Шевченківського району здійснюватиметься зі зниженим тиском, обмеженою:
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пров. Отакара Яроша,
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вул. Клочківською,
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вул. Новоолексіївською,
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вул. Джанкойською,
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вул. Дербентською,
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вул. Отакара Яроша,
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вул. Балакірєва,
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вул. Дерев'янка,
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пр. Науки від вул. Дерев'янка до пр. Науки, 71.
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. А у разі потреби поділитися водою мешканцям нижніх поверхів із жителями верхніх поверхів.
Телефон для довідок: 15-33.
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