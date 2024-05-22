22.05.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники готують внутрішньобудинкові мережі до осінньо-зимового періоду

Ремонтні бригади Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в опалювальний період капітально відремонтували комунікації у 20 будинках.

Також замінили 556 метрів трубопроводів холодної води та понад 100 метрів каналізаційних.Про це повідомив сьогодні, 22 травня, заступник директора комплексу Олексій Кучеревський, передає РЕДПОСТ.

«Закінчуємо оновлення внутрішньобудинкових систем холодної води у 16-ти під'їзному будинку проспектом Байрона. Попередньо виконали всі підготовчі та сполучні процеси заміни аварійної ділянки трубопроводу. Безпосередньо сьогодні вийшли на завершальний етап – перепідключаємо водопостачання на нову гілку із сучасних та міцних матеріалів. Для оперативності здачі запланованого об'єкта одночасно задіяли три бригади майстрів.

Додатково встановили якісну запірну арматуру, що дозволить за умови подальшої експлуатації у разі ремонтних робіт відключати мінімальну кількість споживачів. За такою ж схемою вже масштабно реконструювали комунікації у будинках по вулиці Киргизькій, проїзду Садовому, проспектам Льва Ландау та Петра Григоренка», - зазначив Олексій Кучеревський.

За його словами, у Харкові з початку року бригади управління вже провели об'ємні ремонтні роботи у 259 будинках, де переклали 12.8 км комунікацій із встановленням нового обладнання.

«Роботи ведуться повсюдно та інтенсивно, технічними оглядами, згідно з графіком, охопили всі будинки комунальної форми власності. Так, за минулий тиждень завершили поточні ремонти на 11 об'єктах, у роботі залишаються 12 адрес, зокрема - на проспекті Індустріальному, вулицях Волонтерській, Ахсарова, Мироносицькій, бульварі Профспілковому та Салтівському Шосе. Продовжуємо своєчасно реагувати на звернення харків'ян. Тільки з початку року вже виконали понад 23.8 тисячі заявок», - підкреслив заступник директора комплексу.

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