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21.05.2024  12:32   Рита Парфенова

У спальному районі Харкова ліквідували складну аварію на водогоні

У Шевченківському районі успішно завершили ремонтні роботи на водоводі.


КП «Харківводоканал»

У Шевченківському районі відремонтували водовід

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Харківводоканал", фахівці виправили складну аварію на водоводі діаметром 1000 мм, яка виникла на вулиці Ахсарова.

Провідний інженер Юрій Грищенко повідомив, що після отримання сигналу про аварію бригада Сергія Пересічанського оперативно розпочала необхідні заходи для ліквідації пошкодження.

"Ми виявили приховану течію, яка була у важкодоступному місці. Оскільки цей водопровід постачає воду на Олексіївський житловий масив, ми провели ремонтні роботи без відключення водопостачання. Після цього ми приступили до благоустрою території. Також ми продовжили підготовчі роботи до заміни ділянки водоводу діаметром 500 мм на вулиці Ахсарова", - розповів Юрій Грищенко.

У Шевченківському районі відремонтували водовід

Щоб прискорити процес ремонту, мешканців закликали надавати докладну інформацію про витік води, зазначаючи точне місце витоку, адресу та контактний номер телефону для уточнень. Для надання такої інформації можна зателефонувати за номером: 15-33.

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Тэги:  вода, харків
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