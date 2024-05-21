21.05.2024 12:14 Рита Парфенова

Газовики Харкова ліквідували аварію після влучення безпілотника (фото)

Після нічних обстрілів Харкова газовики швидко ліквідували витоки газу в Немишлянському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі", внаслідок вибуху було відірвано газопровід-ввід низького тиску. Газовики оперативно локалізували витоки газу та наразі здійснюють обстеження прилеглих газових мереж.

На жаль, через пошкодження приватні будинки тимчасово залишилися без газопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.