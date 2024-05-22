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22.05.2024  15:05   

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла

Одна постраждала людина перебуває у тяжкому стані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що внаслідок обстрілу Харкова десять постраждалих цивільних людей.
 
Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. 
 
Іншим надана допомога на місці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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