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22.05.2024  14:58   Рита Парфенова

Поліція документує наслідки обстрілу Харкова військовими рф

22 травня близько 13:50 війська РФ обстріляли Шевченківський район Харкова.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, обстріл призвів до пошкодження легковика, який загорівся, і сусіднього автомобіля «Газель». Вибухи також пошкодили багатоповерховий житловий будинок.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі порушили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни згідно зі ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову. Кількість постраждалих зросла до шести.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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