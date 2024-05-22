22.05.2024 14:36 Рита Парфенова

Мешканців Харківщини попереджають про негоду протягом доби

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині 22 травня.

Жителів Харкова та області попереджають про грози, передає РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«У другій половині дня з утриманням до кінця доби 22 травня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в середині дня 22 травня небо вкриється хмарами , які залишатимуться до вечора.