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22.05.2024  14:36   Рита Парфенова

Мешканців Харківщини попереджають про негоду протягом доби

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині 22 травня.

Жителів Харкова та області попереджають про грози

Жителів Харкова та області попереджають про грози, передає РЕДПОСТ  з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«У другій половині дня з утриманням до кінця доби 22 травня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в середині дня 22 травня небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора.

 

Тэги:  негода, гроза, харків
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