Мешканців Харківщини попереджають про негоду протягом доби

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині 22 травня.
Жителів Харкова та області попереджають про грози, передає РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
«У другій половині дня з утриманням до кінця доби 22 травня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.
Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
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Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.
Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
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