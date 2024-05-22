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22.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14° тепла, вдень 25–27°.

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Народні прикмети

  • Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття (з 22 травня по 10 червня).
  • Можуть бути грози, дощі.
  • Якщо йде дощ – добре вродить зерно.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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