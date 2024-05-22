22.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде налаштований жорстко! Навколишні дізнаються про це відразу, як тільки захочуть вирішити з ним якесь питання. Навіть невинне заперечення він здатний перетворити на дискусію, давлячи на співрозмовника і змушуючи з собою погодитися. Єдине, що вибачає Овна у такій поведінці, – його щирість: починаючи суперечку, він вірить, що намагається вберегти опонента від помилок. Найцікавіше, що багато в чому це справді так.

Телець (21 квітня – 21 травня)

За що б Телець не взявся, він ставитиметься до справи серйозно, ніби від цього залежить його життя! Це непогано, коли йдеться про роботу або про справді важливі проекти. Однак навіть у побутових питаннях Телець намагатиметься йти напролом, стріляючи з гармати горобцями. Такий прорив по всіх напрямках одночасно ризикує підкосити сили Тельця, викликаючи у його душі надрив. Щоб цього не сталося, йому варто чітко розставити пріоритети, вирішивши, що гідно його запопадливості, а що ні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні демонструвати оточуючим свою перевагу, навіть не бажаючи цього, - просто багато справ їм відмінно вдаватися! Зірки наділяють їх енергійністю, рішучістю та розумом, завдяки чому Близнюки здатні вирішувати найзлободенніші питання. Втім, щоб навколишні не думали про їхню зарозумілість, Близнюки не схильні дивитися на них зверху вниз. Ну, а якщо хтось заздрить їм – це його проблеми.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак навіть у незнайомому співрозмовнику має шанс знайти споріднену душу! День наділяє його щирістю, прямотою та бажанням спілкуватися – насамперед із тими, хто йому дорогий. Втім, Раку буде тісно у вузькому колі близьких та друзів – йому захочеться завести нові знайомства або дізнатися когось ближче. Найнесподіваніша людина – дитина, колега, випадковий попутник – може стати для нього задушевним співрозмовником, розмова з яким змусить Рака багато про що задуматися.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не слід поспішати! Зірки застерігають його від помилок, пов'язаних із необдуманими, спонтанними вчинками та бажанням робити все якнайшвидше. Навіть якщо Лев повністю впевнений у своїх рішеннях, йому варто обміркувати їх ще раз, а краще відкласти на потім. Ситуація може поставити перед ним важливі, доленосні питання, а отже, і ціна за неправильну відповідь буде досить великою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки схиляють Діву продемонструвати силу в якомусь питанні – це дасть їй потрібний результат. День наділяє Діву впевненістю в собі, рішучістю та спокоєм, завдяки чому вона зможе демонструвати твердість у будь-якій важливій справі – і на роботі, і в сім'ї. Завдяки принципової позиції Діви та її вмінню стояти на своєму, оточуючим доведеться враховувати її думку, хоч-не-хоч ідучи на компроміси.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези дізнаються, що таке неприборканість! День забезпечує їх величезною кількістю активної енергії, та це – ключ до їхніх величезних можливостей! Терезам під силу все те, що вони раніше вважали нереальним. Зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід із глухого кута – все це їм по плечу. Терезам може навіть здаватися, що немає такої перешкоди, яку вони не змогли б подолати. І найцікавіше, що в чомусь вони мають рацію.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон усіма силами намагатиметься втекти від чужої настирливості та спроб безцеремонно вторгнутися у його життя. День схиляє його до того, щоб спокійно займатися своїми справами, проте навколишні час від часу його гальмуватимуть: вимагати, просити, пред'являти претензії. В результаті до кінця дня в душі у Скорпіона ризикує скупчитися величезна напруга: однієї іскри буде достатньо, щоб прогримів потужний вибух!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде буквально фонтанувати цінними ідеями та думками! Не дивно, що йому захочеться якнайшвидше ними поділитися, винісши на загальний суд. Однак навіть якщо Стрільцю не вдасться зробити це перед широкою публікою, не біда. Йому достатньо знайти хоча б одного тямущого слухача та місце, в якому ніхто не завадить поговорити. Це дозволить Стрільцеві довести свою ідею до досконалості, перетворивши необроблений алмаз на блискучий діамант.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навколишні будуть дратувати Козерога. Навіть якщо вони безпосередньо не стоять на його шляху і ніяк не можуть перешкодити роботі, Козерога може здаватися, що вони своїм неорганізованим виглядом відволікають від важливих справ. Щоб позбутися невдоволення, Козеріг здатний витратити чимало часу і сил, намагаючись напоумити людей, що з ним поруч. Навколишнім же здаватиметься, що Козеріг чіпляється до них нізащо. І, по суті, вони мають рацію.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс зіткнутися з чимось новим та цікавим, що в майбутньому позначиться на його долі! Можливо, це буде людина, а можливо нові знання, захоплюючі враження чи почуття. Втім, і сам Водолій налаштований не сидіти склавши руки, а йти чи навіть бігти вперед, назустріч своїй долі. Його розум і серце будуть відкриті, а допитливість змусить робити сміливі та несподівані вчинки!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають шанс зіткнутися з опозицією на свою адресу! Хтось здатний висловити їм дуже неприємні речі просто в обличчя. Втім, Риб це навряд чи збентежить: вони налаштовані по-бойовому і не проґавлять можливості стерти конкурента в порошок... Або з ним подружитися. Нічого не вдієш – сьогоднішні рішення Риб можуть здаватися навколишнім парадоксальними. Насправді Риби прораховуватимуть ситуацію на кілька кроків уперед, будуючи сміливі і далекосяжні плани.