22.05.2024 07:30 Рита Парфенова

22 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.





Міжнародний день біологічної різноманітності був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1995 році. Спочатку його рекомендувалося відзначати 29 грудня – у день набрання чинності Конвенцією про біологічне розмаїття, проте через велику кількість свят, що відзначаються в цю пору року, багато країн стикалися з труднощами у плануванні та проведенні заходів щодо відзначення Дня та було прийнято рішення про зміну цієї дати на 22 травня.



Головне завдання Міжнародного дня біологічної різноманітності – звернути увагу громадськості на проблему безповоротного зникнення на Землі багатьох представників флори та фауни. Біологічна різноманітність нашої планети продовжує скорочуватися, а екологічна рівновага все ще зазнає змін. Близько 60% екологічної системи деградує або використовується безрозсудно, що веде до втрати біологічної різноманітності та тяжких наслідків, які в найближчі 50 років можуть посилитися.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Василіска.



Наші пращури часто називали цей день Волошковим, оскільки саме в цей час на полях розквітали ці яскраві квіти. Дівчата плели вінки з волошок і березових гілочок, які потім кидали у водойми, вірячи, що якщо вінок не потоне, то добробут не за горами.



Цього дня предки намагалися уникати водойм, не купалися в озерах чи річках, бо вірили, що це принесе нещастя. Незаміжнім дівчатам заборонялося плакати, оскільки існувало повір'я, що тоді цілий рік їх будуть переслідувати біди.



За Юліанським календарем, 22 травня у церковному календарі — день перенесення мощів святителя Миколая Чудотворця.



Ми знаємо святого Миколая Угодника як покровителя дітей. Проте є й інший день Святого Миколая – Микола Весняний або Літній, святкується 22 травня.



З цього приводу казали: «Два Миколи у нас — один із травою, інший із зимою». Трави з цього дня справді починали добре рости. Тому коней уже виганяли на ніч. Для цього з кожного сімейства споряджали неодружених хлопців і проводжали їх до поля. З собою давали пироги з гречаною кашею. Увечері до них приєднувалися дівчата — і починалися веселощі з піснями та хороводами. В окрузі розводили багаття. Ніхто довго не лягав спати. До речі, раніше Миколин день вважали за день вступу хлопчиків у доросле життя, тому контролю дорослих за ними вже не було.

Цього дня немає заборони на виконання домашньої роботи, тому господині намагалися навести в будинку лад і займалися рутинними справами.

Звертали увагу і на прикмети погоди. Якщо ранок видавався вологим і туманним, то треба було вмитися росою. Це обіцяло людині здоров'я, а землі багатий урожай. Хорошою прикметою вважався дощ на Миколу. Зі звичаїв, пов'язаних з цією датою, один виконувався неухильно: вдягати милостиню мандрівників, убогих, злиденну братію: «Не нагодуй у Ніколін день голодного – сам наголодуєшся».

Також цього дня

1787 – засновано місто Катеринослав (нині Дніпро).



1813 – народився Ріхард Вагнер, німецький композитор, диригент та філософ, творчість якого залишила глибокий слід в історії європейського музичного мистецтва.



1849 – Авраам Лінкольн отримав патент за номером 6469 на конструкцію сухого плавучого доку. Досі він – єдиний президент США, який має патент за винахід.



1859 – народився Артур Конан Дойль, відомий англійський письменник, творець Шерлока Холмса.



1868 - в американському штаті Індіана, поблизу містечка Маршфілд, відбулося знамените "Велике пограбування поїзда". Семеро членів банди Рено захопили 96 тисяч доларів готівкою, золото, облігації – і втекли.



1869 – на Харківський вокзал Курсько-Харково-Азовською залізницею прибув перший поїзд.



1892 – доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.



1907 – народився Лоуренс Олів'є, англійський актор театру та кіно, режисер, продюсер.



1921 – міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, що з'являються на вулицях у коротких спідницях та з оголеними руками.



1924 – народився Шарль Азнавур, французький шансоньє вірменського походження.



1970 – народилася Наомі Кемпбелл, американська манекенниця та актриса.



1990 – день «відкриття вікон»: компанія Microsoft представила Windows 3.0.



2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.



2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).



2014 року – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блок-пост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військових загинули, 32 було поранено.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василіск.

за Юліанським календарем: Акіліна, Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.