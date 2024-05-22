22.05.2024 08:09 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Фото: ДСНС Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворог спричинив п'ять пожеж: дві в Богодухівському районі та три в Чугуївському районі. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Вдень 21 травня російська авіація здійснила бомбовий удар по цивільній інфраструктурі в центрі селища Золочів, що в Богодухівському районі. КАБи влучили в дошкільний навчальний заклад і ринок, що спричинило пожежі на площі 400 і 1500 кв. м, а також численні руйнування. Попередньо, жертв і постраждалих немає. Для ліквідації наслідків обстрілу було залучено п'ять одиниць техніки та 27 рятувальників ДСНС.

Зашалом протягом доби з 21 по 22 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку після обстрілу;

7 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакуаційних пунктах працюють психологи ДСНС, надаючи необхідну підтримку. З початку активних дій ворога з небезпечних районів евакуйовано понад 10,875 жителів, серед яких 839 дітей та 258 маломобільних осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня орієнтовно о 13:30 війська рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району.





